HILPOLTSTEIN. (724) Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (13.07.2025) Zugang zu einem Wohnhaus in Heideck (Lkrs. Roth) und entwendeten einen Roller und ein Auto, welches wenig später verunfallt aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Ein Zeuge verständigte gegen 04:10 Uhr den Notruf der mittelfränkischen Polizei und teilte mit, dass in der Selingstädter Straße ein Auto im Straßengraben liege. Als eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Hilpoltstein vor Ort eintraf, stellten die Beamten fest, dass ein Skoda Fabia offenbar nach einem Unfall auf der rechten Fahrzeugseite in einem Graben neben der Straße liegengeblieben war. Personen waren allerdings nicht vor Ort.

Erste Ermittlungen beim Fahrzeughalter ergaben, dass sich bislang unbekannte Personen mutmaßlich zwischen 01:00 Uhr und 04:10 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus im Höfener Weg verschafft hatten. Aus dem Innenraum entwendeten sie unter anderem den Fahrzeugschlüssel des später verunfallt aufgefundenen Skoda Fabia und fuhren damit davon. Zudem stellten die Geschädigten auch das Fehlen eines Piaggio Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 308AGZ fest. Der genaue Sach- und Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Im weiteren Verlauf führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung am Tatort und an dem Skoda. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Die Beamten richten sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Höfener Weges gesehen?

Wer hat zur Nachtzeit einen Skoda Fabia zwischen dem Höfener Weg und der Selingstädter Straße fahren sehen?

Wem ist in der relevanten Zeit der genannte Piaggio Roller aufgefallen?

Wer hat im Bereich der Selingstädter Straße, etwa im Bereich der dortigen Tankstelle, einen Unfall beobachtet?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler