1102. Brand in Wohnung; eine Person schwer verletzt – Obergiesing

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 06:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Brand in einer Wohnung in einem Reihenhaus in Obergiesing informiert. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und die Feuerwehr zum Einsatzort geschickt.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner Rauch aus einem geöffneten Fenster in einer Erdgeschosswohnung. Daraufhin verständigte er alle Hausbewohner, weshalb diese das Anwesen unverletzt verlassen konnten.

Der Bewohner der brennenden Erdgeschosswohnung konnte sich auf den Balkon flüchten. Er wurde durch den Brand schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1103. Körperverletzungsdelikt – Berg am Laim

Am Dienstag, 15.07.2025, kam es gegen 22:00 Uhr, in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Hachinger-Bach-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

Die drei Beteiligten (30, 46 und 57 Jahre alt) waren zunächst aus unbekannten Gründen in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf wurde der 57-Jährige durch den 30- und den 46-Jährigen tätlich angegriffen und geschlagen.

Auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordene Angestellte der Unterkunft schritten daraufhin ein, trennten die Beteiligten und verständigten den Notruf.

Durch die eintreffenden Streifen konnten die beiden Tatverdächtigen, der 30- und der 46-Jährige, vor Ort festgenommen werden.

Der 57-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Beide Tatverdächtigen wurden im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Dort werden sie heute einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen übernommen.

1104. Versuchtes Raubdelikt auf Tankstelle – Unterhaching

Am Dienstag, 15.07.2025, gegen 22:25 Uhr, befand sich eine 36-jährige Angestellte mit ihrem Bekannten, einem 53-Jährigen, beide wohnhaft im Landkreis München, im rückwärtigen Außenbereich der Tankstelle. Die Tankstelle befindet sich in der Münchner Straße in Unterhaching.

Als der 53-Jährige bemerkte, dass zwei maskierte Personen die Tankstelle über den Haupteingang betraten, begab er sich ebenfalls in den Verkaufsraum. Dabei konnte er feststellen, dass einer der Täter einen Baseballschläger in der Hand hielt. Als der 53-Jährige die maskierten Täter lautstark ansprach, ergriffen sie sofort die Flucht über die Münchner Straße in Richtung Sommerstraße.

Es kam seitens der Täter zu keiner Forderung oder Handlung.

Der 53-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung der Täter.

Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 18-Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, dunkelhäutig, schmale Statur; bekleidet mit blauer Jeans, dunklen Schuhen, schwarzem Kapuzenpullover; maskiert mit schwarzer Maske bzw. Schal; er führte einen schwarzen Rucksack und einen Baseballschläger mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 170 bis 180 cm groß, schlank; schwarze Bekleidung; maskiert mit weißer Maske bzw. Schal

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Straße, Karl-Mathes-Straße und Sommerstraße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1105. Körperverletzung und Beleidigung – Pasing

Am Samstag, 12.07.2025, gegen 21:50 Uhr, befanden sich mehrere Personen in einem Linienbus am Pasinger Marienplatz. Nach den ersten Erkenntnissen kam es im Bus zu einem Streit um einen Sitzplatz zwischen einer 27-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer 41-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, bei dem die 41-Jährige auf die 27-Jährige einschlug. Der Begleiter der 41-Jährigen, ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, schlug ebenfalls auf die 27-Jährige ein. Dazu wurde die 27-Jährige, die ein Kopftuch trug, vom 54-Jährigen verbal beleidigt.

Eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München, die sich ebenfalls im Bus befand, schritt ein und wollte die 27-Jährige schützen. Sie wurde ebenfalls mit ähnlichen Äußerungen vom 54-Jährigen beleidigt. Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen zum Bus geschickt wurden.

Die 27-Jährige war leicht verletzt und wurde zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige und der 54-Jährige wurden wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt und danach wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4