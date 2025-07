1314 – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (15.07.2025) kam es zu einem versuchten Diebstahl in der Eppaner Straße.

In der Zeit von 00.00 Uhr bis 11.15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht.

Der genaue Sachschaden wird aktuell noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Versuchs des Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1315 – Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Pfersee – Am Sonntag (13.07.2025) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Anulfstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1316 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Dienstag (15.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Elisabethstraße Ecke Fraunhoferstraße.

Gegen 12.45 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin in nordöstliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Elisabethstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 68-jährigen Radfahrerin. Hierbei stürzte die 68-Jährige und verletzte sich leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-Jährige.

1317 – Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Hochzoll – Am Dienstag (15.07.2025) war ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Zugspitzstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Anschließend verhielt sich der 21-Jährige aggressiv gegenüber den Beamten, ließ sich aber schließlich beruhigen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Außerdem fanden sie bei dem 21-Jährigen weiteres Rauschgift und stellten dieses sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie wegen des Verschaffens von Cannabis gegen den 21-Jährigen.

1318 – Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Innenstadt – Am Dienstag (15.07.2025) war ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Lechhauser Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 33-Jährigen.