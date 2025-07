GDE. WALLERFING, LKR. DEGGENDORF. Am Dienstag, den 15.07.2025, haben Telefonbetrüger im Gemeindebereich Wallerfing zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Eine 78-jährige Frau erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts, der ihr vortäuschte, ihre Enkelin sei in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Um eine Haft zu umgehen, müsse sie eine Kaution hinterlegen. Der Telefonbetrüger forderte eine hohe Summe. In der Annahme, es hätte sich um einen echten Staatsanwalt gehandelt, übergab die Frau zwischen 12:45 und 13:15 Uhr einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an einen bislang unbekannten Abholer, der sich anschließend zu Fuß entfernte.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 175cm groß

ca. 35 Jahre alt

Glatze

trug weiße Kleidung

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur oben genannten Zeit in Wallerfing verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, sich an die Polizeiinspektion Plattling, Tel. 09931/91640 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Ebenso werden Taxifahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie verdächtige Personen nach oder von Wallerfing befördert haben.

Veröffentlicht: 16.07.2025, 13.05 Uhr