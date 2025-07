ERLANGEN. (722) Am Dienstagnachmittag (15.07.2025) verursachte ein 81-jähriger Mann einen Unfall im Erlanger Stadtgebiet, bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Fünf Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, zwei Verkehrsteilnehmer erlitten mittelschwere Verletzungen.



Gegen 15:00 Uhr war der 81-jährige Mann mit einem Mercedes auf der ‚Allee am Röthelheimpark‘ stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Doris-Ruppenstein-Straße wollte er nach links abbiegen und hielt an der Ampel verkehrsbedingt an. Kurze Zeit später fuhr der 81-Jährige los und streifte zunächst zwei vor ihm fahrende Autos (Ford, Hyundai). Im Anschluss prallte er derart gegen einen Toyota, dass dieser gegen einen Ampelmast geschoben wurde, welcher wiederum umknickte. Ein Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe stand, zog sich eine leichte Verletzung zu, als er beiseite hastete, um einen Zusammenstoß mit dem Toyota zu verhindern.

Im weiteren Verlauf geriet der Mercedes auf den Grünstreifen, der die Fahrbahn der Allee am Röthelheimpark teilt. Hierbei stieß das Auto gegen zwei Absperrpfosten und einen Baum und geriet auf die Gegenfahrbahn. Nach mehreren Metern kehrte das Fahrzeug wieder auf den ursprünglichen Fahrstreifen zurück und kollidierte dort mit einem vorausfahrenden BMW.

Nachdem der Mercedes anschließend erneut auf die Gegenfahrbahn fuhr, prallte er schließlich gegen einen weiteren Baum auf dem Grünstreifen und blieb dort stark deformiert stehen.

Der 81-Jährige sowie die Beifahrerin des BMW zogen sich mittelschwere Verletzungen zu. Fünf weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen, während vier ebenfalls an dem Unfall beteiligte Personen unverletzt blieben. Der verständigte Rettungsdienst brachte vier Verletzte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, darunter auch den Mercedes-Fahrer. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Mehrere alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen das Geschehen vor Ort auf und sperrten die Unfallstelle weiträumig ab, da sich diese insgesamt über mehrere hundert Meter erstreckte. Im Zuge der ersten Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs haben sich Anhaltspunkte ergeben, wonach mutmaßlich von einer medizinischen Ursache bei dem 81-jährigen Mercedes-Fahrer auszugehen ist. Gegen 18:00 Uhr konnte die Unfallstelle wieder für den Fahrverkehr freigegeben werden.



Erstellt durch: Christian Seiler