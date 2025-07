FORCHHEIM. In der Nacht auf Montag brachen zwei Unbekannte in ein Schnellrestaurant ein. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Am Montagmorgen, gegen 4 Uhr, verschafften sich bislang zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam Zutritt zum Restaurant in der Daimlerstraße. Dort versuchten sie einen Tresor aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang, weshalb man nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lediglich von einem Sachschaden in Höhe von 800 Euro ausgeht.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der Nacht auf Montag, insbesondere in diesem Zeitraum, geben kann, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.