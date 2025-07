ROSENHEIM. Am Dienstagvormittag, 15. Juli 2025, kam es in der Rosenheimer Innenstadt zu einer spontanen Versammlungslage vor dem CSU-Geschäftsgebäude. Nachdem vier Personen rechtswidrig in die Geschäftsräume eingedrungen sein sollen, wurden diese durch die Polizei beim Verlassen des Objekts in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

Am Dienstag (15. Juli 2025), gegen kurz nach 9.00 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass mehrere zunächst unbekannte Personen unerlaubt in ein Geschäftsgebäude der CSU in der Klepperstraße in Rosenheim eingedrungen sein sollen. Im weiteren Verlauf bildete sich vor dem Anwesen eine unangemeldete Spontanversammlung mit mehr als fünf Personen.

Die Versammlungslage wurde umgehend unter Leitung der Polizeiinspektion Rosenheim betreut. Die Personen, welche unerlaubt in das Gebäude eingedrungen sein sollen, weigerten sich zunächst, trotz einer polizeilichen Aufforderung, das Objekt zu verlassen. Letztendlich konnten die Personen zum Verlassen der Geschäftsräume bewegt werden. Im Anschluss wurden die Personen in Gewahrsam genommen und zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei übergeben.

Seitens des Berechtigten des betroffenen Gebäudes wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Kurzzeitig wurden auch Verkehrssperren im Bereich um die Einsatzörtlichkeit errichtet.

Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie möglicher weiterer Verstöße werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat 5 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim geführt. Die in Gewahrsam genommenen Personen sind deutsche Staatsangehörige und kamen nach erfolgter Sachbearbeitung bei der Kriminalpolizei wieder auf freien Fuß.