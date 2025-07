ROSENHEIM. Im Zeitraum von Sonntagmittag, 13. Juli 2025, bis Montagmorgen, 14. Juli 2025, brach(en) ein oder mehrere bislang unbekannte(r) Täter in Büroräumlichkeiten in Rosenheim ein. Dabei wurde Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Sonntag, 13. Juli 2025, 13.00 Uhr, bis Montag, 14. Juli 2025, 7.30 Uhr, verschaffte(n) sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein oder mehrere bislang unbekannte(r) Täter gewaltsamen Zutritt in die Räumlichkeiten eines Geschäftsgebäudes in der Kunstmühlstraße in Rosenheim. Nach dem rechtwidrigen Eindringen in die Räumlichkeiten, entwendeten der oder die bislang Unbekannte(n) Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Die Ermittlungen werden nun von Beamten des zuständigen Fachkommissariats 2 der Kripo Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in dem genannten Zeitraum im Nahbereich der Kunstmühlstraße in Rosenheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.