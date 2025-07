OLCHING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Wie berichtet kam es am vergangenen Donnerstag (10.07.2025) in Olching zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, der durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen erlitt.

Der beteiligte Pkw wurde von einem 33-jährigen kroatischen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Dachau gelenkt.

Zunächst wurde von einem Verkehrsunfallgeschehen ausgegangen und der Pkw-Fahrer nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nach Auswertung der ersten Ermittlungsergebnisse am Folgetag geht die Staatsanwaltschaft München II nunmehr vom Tatverdacht eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes aus. Zudem wurde der Mann am Vormittag des 11.07.2025 erneut auffällig: In einem Hotel im Gewerbering in Geiselbullach betätigte der 33-Jährige gegen 10:30 Uhr missbräuchlich den Feueralarm, wurde einer Angestellten gegenüber verbal ausfällig und wollte das Hotel auch nach Aufforderung durch das Personal nicht verlassen. Im Rahmen des daraufhin anlaufenden Polizeieinsatzes erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand am Vortag absichtlich auf den 57-jährigen Fußgänger aus Olching zugefahren war.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der 33-Jährige im Laufe des vergangenen Wochenendes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Zeugenaufruf

Um den oben beschriebenen Sachverhalt weiter aufklären zu können, bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter 08141/6120. Insbesondere die Vorkommnisse in dem genannten Hotel sind hierbei von besonderer Bedeutung.

Ursprungsmeldungen der Polizeiinspektion Olching:

Olching; Lkr. Fürstenfeldbruck; 10.07.2025 (Versanddatum: 10.07.2025, 18:55 Uhr)

Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Fahrer aus dem Raum Dachau aus bisher unbekannten Gründen in Olching bei der Johann-G-Gutenberg-Straße einen Rad- und Fußweg auf Höhe des dortigen REWE-Marktes mit seinem Pkw VW. Der Fahrer des Pkw, der zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug unterwegs war, befuhr den Weg aus Richtung Wendelsteinstraße kommend. Dabei übersah er nach eigenen Angaben einen 57 Jahre alten Fußgänger aus Olching, der auf dem Weg aus Richtung Johann-Gutenberg-Straße unterwegs war, und erfasste diesen mit seinem Pkw. Zudem fuhr der Fahrer des VW noch einen dortigen Absperrpfosten um. Der Fußgänger verstarb auf Grund seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen trotz Reanimationsversuche durch den Notarzt vor Ort. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein entsprechendes Gutachten angeordnet.

Tödlicher Verkehrsunfall (Versanddatum: 11.07.2025, 11:58 Uhr)

Olching, Lkr. FFB:

Am 10.07.2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Kroate aus dem Landkreis Dachau mit seinem Pkw VW Tiguan die Wendelsteinstraße in Olching. An einem Übergang zu einem Geh- und Radweg setzte er seine Fahrt verbotswidrig fort und überfuhr einen Absperrpfosten. Er erfasste hier im abgesperrten Bereich einen 57-jährigen Olchinger frontal. Trotz sofortiger Reanimation durch mehrere Passanten und Anwohner sowie im Weiteren durch den Rettungsdienst und Notärzte erlag der Geschädigte seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Ein Alkoholtest beim Fahrer des Pkws wurde durchgeführt und ergab keine Auffälligkeiten. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muß sich jetzt wegen zahlreicher Verstöße gegen einschlägige Gesetze verantworten. Beiläufig sei der Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro erwähnt. Nach wie vor ist unklar, weshalb der Fahrer in den Geh- und Radweg einfuhr. Die polizeilichen Ermittlungen werden mit hohem Nachdruck sowie enger Einbindung der Staatsanwaltschaft München geführt. Zeugen werden gebeten sich unter 08142/2930 bei der Polizei Olching zu melden.