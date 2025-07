Seit mehreren Monaten ermitteln die Staatsanwaltschaft München I und das Bayerische Landeskriminalamt gegen eine Gruppe von Geldautomatensprengern, denen mindestens eine Sprengung in Bayern zugeordnet werden kann. Bei einer Festnahme- und Durchsuchungsaktion in den Niederlanden am Dienstag, dem 15. Juli 2025, gelang es, zwei Haftbefehle zu vollziehen und zwei Objekte zu durchsuchen.