ERLANGEN. (718) Seit Montagnachmittag (14.07.2025) wird der 37-jährige Tobias M. in Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Der 37-Jährige ist geistig und körperlich eingeschränkt und reiste am Montag als Teilnehmer der Special Olympics Landesspiele aus dem Oberallgäu nach Erlangen an. Dort befuhr er ab 14:00 Uhr mit einem Dreirad ein Fahrradrennstrecke in der Konrad-Zuse-Straße. Offenbar verließ er die Rennstrecke und fuhr in unbekannte Richtung. Seitdem wird der 37-Jährige vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass Tobias M. orientierungslos im Erlanger Stsadtgebiet unterwegs ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 185 cm groß, schlanke Figur, heller/silberner Fahrradhelm, blonde Haare, trägt eine Brille ist mit einem Dreirad unterwegs und trägt eine Akkredidierungskarte für die Special Olympics um den Hals.

Ein Bild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Tobias M. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 37-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Petzold