LANDAU A.D.ISAR. Am 14.07.2025 gegen 02.30 Uhr meldete sich ein 32-jähriger Mann beim Notruf und gab an durch Schüsse verletzt worden zu sein. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.

Der 32-Jährige meldete sich gegen 02.30 Uhr selbstständig beim polizeilichen Notruf und gab an, in seiner Wohnung in der Baderallee durch Schüsse in sein Bein verletzt worden zu sein. Da eine Beteiligung Dritter nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sofort entsprechende polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Personen, die in Zusammenhang mit der Verletzung stehen könnten, konnten bislang nicht festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben die Ermittlungen übernommen. Diese erstrecken sich aktuell in alle Richtungen und dauern an. Der 32-jährige verletzte Mann wird aktuell in einem Krankenhaus nach wie vor medizinisch behandelt. Er befand sich zu keiner Zeit in Lebensgefahr.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall in der Baderallee gegen 02.30 Uhr geben können, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.07.2025, 16.17 Uhr