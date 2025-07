Altmannstein, OT Mendorf, Lkr. Eichstätt: Im Altmannsteiner Ortsteil Mendorf wurde ein Rentner am vergangenen Freitag Opfer von betrügerischen Anrufern. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht nach Zeugen.

Ein über 80-jähriger Mann aus Mendorf erhielt am Freitag, den 11.07.2025, zunächst einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Der falsche Bankmitarbeiter berichtete von einem angeblichen Betrug auf dem Konto des Rentners und brachte ihn dazu, mehrere Überweisungen in mittlerer vierstelliger Höhe zu tätigen.

Im Lauf des Tages erhielt der Rentner einen weiteren Anruf, diesmal jedoch von einem angeblichen Kriminalpolizisten. Der falsche Polizeibeamte berichtete von Einbrüchen in der Region und bewegte den über 80-jährigen Mann dazu, Goldbarren im niedrigen sechsstelligen Wert vor seiner Haustüre zur Abholung bereitzustellen. Gegen 16:00 Uhr wurden die Goldbarren von einem bislang unbekannten Abholer vor Ort mitgenommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, hager bis schlank, etwa 1,75m groß, schwarze Haare und schwarze Kleidung. Er hielt möglicherweise ein Handy in der Hand.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Freitag, den 11.07. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841 / 9343-0 zu melden. Dies können insbesondere Beobachtungen zu fremden Personen oder Fahrzeugen sein, die sich am Freitagnachmittag im Ortsteil Mendorf aufgehalten haben.

Nach wir vor führen verschiedene Maschen des Trickbetrugs am Telefon zu hohen Beutesummen. Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe oder angebliche Unfälle von Verwandten!

- Die „echte“ Polizei oder die Justiz fordern niemals per Telefon Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen!

- Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, diese könnte manipuliert sein. Wählen Sie stattdessen direkt den Notruf 110!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen zuhause an der Haustüre keinesfalls Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

- Geben Sie niemals TAN-Nummern, PIN, Kreditkartennummern oder Ähnliches am Telefon weiter! Ein echter Bankmitarbeiter wird nicht danach fragen!

- Sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre Verwandten und Bekannten!