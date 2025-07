1295 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Firnhaberau – Am Samstag (12.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Parkplatz des Europaweihers in der Gersthofer Straße.

In der Zeit von 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Nissan, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1296 – Paar löst Großeinsatz aus

Hochzoll – Am Sonntag (13.07.2025) gerieten ein 24-Jähriger und eine 28-Jährige in Wassernot im Bereich der Lechrainstraße.

Gegen 16.30 Uhr badeten der 24-Jährige und seine 28-jährige Begleiterin nach derzeitigen Erkenntnissen trotz Badeverbots im Bereich des Wasserkraftwerkes. Hierbei wurden sie offenbar von der Strömung erfasst und gerieten in Wassernot.

Eine Passantin bemerkte dies und verständigte umgehend den Notruf sowie einen Mitarbeiter des Kraftwerkes. Der Mitarbeiter stellte daraufhin die Turbinen ab. So konnte sich die 28-Jährige vor der Rechenräumanlage in Sicherheit bringen.

Der 24-Jährige konnte sich nicht selbstständig aus seiner Notlage befreien. Ein Polizeibeamter sprang deshalb ins Wasser und half dem Mann zusammen mit der Wasserwacht an Land. Der 24-Jährige und die 28-Jährige wurden zur weiteren Überprüfung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verbotenen Badens gegen den 24-Jährigen und die 28-Jährige.

1297 – Polizei ermittelt nach mehreren Delikten

Innenstadt – Am Samstag (12.07.2025) versuchten sich zwei 15-Jährige einer Verkehrskontrolle in der Wilhelm-Hauff-Straße zu entziehen.

Gegen 18.15 Uhr waren die beiden 15-Jährigen mit einem Kleinkraftrad auf der Inverness-Allee unterwegs. Als eine Polizeistreife die beiden kontrollieren wollte, flüchteten sie. Bei ihrer Flucht touchierten sie das Polizeiauto und beschädigten dieses. Schließlich ließen sie das Kleinkraftrad zurück und flüchteten zu Fuß weiter.

Im Rahmen der Fahndung stoppten Polizeibeamten einen der beiden 15-Jährigen im Nahbereich. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten sie auch den anderen 15-Jährigen.

Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte, hatte der 15-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis. Außerdem wurde das Kleinkraftrad sowie das Kennzeichen nach derzeitigen Erkenntnissen entwendet. Die Beamten stellten das Kleinkraftrad und das Kennzeichen sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Sachbeschädigung gegen die beiden 15-Jährigen.

1298 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Supermarkt

Göggingen – Am Sonntag (13.07.2025) verschafften sich drei männliche Personen im Alter von 13 bis 16 Jahren unerlaubt Zugang zu einem Supermarkt in der Bürgermister-Auernhammer-Straße.

Gegen 20.15 Uhr meldeten Passanten mehrere Personen in dem Supermarkt bei der Polizei. Einsatzkräfte stoppten die drei Tatverdächtigen im Nahbereich. Hierbei hatten sie Diebesgut im niedrigen dreistelligen Bereich bei sich.

Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigen der drei Personen und übergaben sie nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen an diese.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch gegen das Trio.