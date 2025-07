DEGGENDORF. Weil er am Samstagnachmittag (12.07.2025) einen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft unter anderem mit einem Messer verletzt haben soll, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen einen 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ersten Ermittlungsergebnissen nach soll der 39-Jährige gegen 15.45 Uhr in der Unterkunft in der Stadtfeldstraße im Rahmen eines Streits zunächst sehr aggressiv mit einem Stuhl auf einen ebenfalls 39-Jährigen losgegangen sein und ihn damit auch geschlagen haben, bevor er ein Messer gezogen und diesen dabei an den Armen verletzt haben soll. Zudem soll er ihn dabei auch mit dem Tod bedroht haben. Der Geschädigte konnte im Verlauf des Angriffs zum anwesenden Sicherheitsdienst flüchten, der schließlich die Polizei Deggendorf informierte.

Beide wurden medizinisch versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige Angreifer vorläufig festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte, sichergestellt werden.

Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde bei einer Vorführung am 13.07.2025 am Amtsgericht Deggendorf in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

