BOGEN, PILSTING, LKR. LANDAU A.D.ISAR, A92 ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Am 11.07.2025 konnte nach einem Schockanruf ein Abholer festgenommen werden, der wohl an weiteren Betrugsdelikten beteiligt ist. Nach richterlicher Vorführung befindet sich dieser in Haft.

Eine 52-Jährige aus Bogen erhielt den Schockanruf gegen 16.00 Uhr. Eine vermeintliche Staatsanwältin teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution in Höhe von 42.000 Euro notwendig sei, um eine Haft abzuwenden. Die 52-Jährige allerdings erkannte den Betrugsversuch sofort, ging zum Schein auf die Forderungen ein und konnte parallel die Polizei informieren.

Die Frau wurde von der vermeintlichen Staatsanwältin zunächst nach Bogen, dann aber nach Pilsting gelenkt, um dort das Bargeld zu übergeben. In Pilsting konnte durch die bereits eingesetzten Polizeibeamten gegen 17.50 Uhr ein verdächtiger Mann in einem Taxi festgestellt werden. Dieser entfernte sich allerdings mit dem Taxi und befuhr die A92 in Fahrtrichtung München. Das Taxi konnte schließlich gegen 18.20 Uhr am Parkplatz Mettenbacher Moos einer Kontrolle unterzogen und der Mann festgenommen werden. Er steht im Verdacht im Bezug zum Schockanruf der falschen Staatsanwältin der Abholer zu sein. Dabei handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in Serbien.

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Die ersten Ermittlungsergebnisse ergaben Hinweise darauf, dass der 25-Jährige als Teil einer gewerbsmäßig handelnden Bande wohl an weiteren Betrugsfällen, unter anderem in Augsburg und Ingolstadt, in der Funktion des Abholers beteiligt war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen des Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs wurde bei einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht Regensburg am 12.07.2025 vollzogen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 14.07.2025, 13.00 Uhr