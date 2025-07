LAUF A. D. PEGNITZ. (717) Am Sonntagvormittag (13.07.2025) verursachte ein 31-Jähriger auf der BAB 3 bei Schwaig b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) einen Verkehrsunfall und flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm den Fahrer in dem Gemeindeteil Behringersdorf fest.



Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Ford Transit die BAB 3 in Fahrtrichtung Regensburg. Zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Nord und Behringersdorf verursachte er aus bislang ungeklärter Ursache zwei Auffahrunfälle. Der 31-Jährige hielt anschließend am rechten Fahrstreifen an und flüchtete zu Fuß in das angrenzende Waldstück. Der Fahrer eines BMW erlitt durch den Auffahrunfall ein leichtes Schleudertrauma. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Auf seiner Flucht entwendete der 31-Jährige einen VW Golf im Rainwiesenweg. Die Besitzerin des Fahrzeugs wollte den Kofferraum entladen, als sich der Mann in den Pkw setzte und wegfuhr. Wenig später wurde das Fahrzeug in einem nahegelegenen Waldstück festgestellt. Schlussendlich nahmen die Polizeibeamten den erneut zu Fuß Flüchtenden im Rainwiesenweg fest.

Die Beamten führten bei dem 31-Jährigen einen Schnelltest auf Betäubungsmittel durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führte ein Arzt eine Blutentnahme durch.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort.

Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Unfallflucht, eingeleitet.



