SCHWABACH. (716) Am späten Donnerstagabend (10.07.2025) beraubten männliche Unbekannte einen 15-Jährigen in Roth. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.



Der Jugendliche hielt sich gegen 21:30 Uhr in der Straße „Am Hochgericht“ auf, als drei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Während einer der Täter den Jugendlichen festhielt, schlug ihn ein anderer. Die Unbekannten versuchten, den 15-Jährigen in ein Auto (blauer 5er BMW, vermutlich mit Nürnberger Zulassung) zu zerren und entwendeten hierbei sein Mobiltelefon. Ein in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter wurde auf den Vorfall aufmerksam, ging dazwischen und verständigte die Polizei. Kurz darauf flüchteten die Unbekannten mit dem blauen BMW und konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.



Von den Unbekannten liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

1. Person: männlich, etwa 18 - 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, brauner Vollbart, graue Jacke mit seitlichen Taschen.

2. Person: männlich, etwa 18 - 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, hagere Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare (am Oberkopf länger als seitlich). Er trug einen dunklen Hoodie mit Kapuze und eine Jeans.

3. Person: männlich, circa 190 cm groß, Verband um den Kopf und ein Pflaster seitlich der Nase. Er trug eine beige Trainingsjacke mit Kapuze über einer beigen Cap.

Der 15-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu, die im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc