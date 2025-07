1093. Betrügerisches Erlangen von Kraftfahrzeug – Obergiesing

Ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München inserierte vor mehreren Tagen seinen gebrauchten BMW Pkw auf einer Online-Plattform. Ein angeblicher Interessent meldete sich beim 27-Jährigen über die Plattform und bekundete ein Kaufinteresse.

Zur Legitimierung seiner Person und zur Vertrauensbildung schickte der Interessent dem 27-Jährigen eine Kopie eines amtlichen Identitätsnachweises und einen Beleg der Sofortüberweisung in Höhe der Kaufsumme von mehreren Zehntausend Euro.

Am Freitag, 04.07.2025, gegen 22:15 Uhr, wurde einem Abholer, welcher sich ebenfalls mit Dokumenten auswies, der Pkw übergeben. Der Abholer fuhr danach mit dem Auto weg. Die vereinbarte Kaufsumme hat der 27-Jährige bisher nicht erhalten. Danach wurde eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt vor dem Auftreten von Betrügern, welche gefälschte Überweisungsnachweise und Identitätsdokumente nutzen.

Sehen Sie in jedem Fall davon ab Ihr Fahrzeug an einen Abholer zu übergeben, bevor der Kaufpreis nicht tatsächlich auf Ihrem Konto gutgeschrieben worden ist.

Grundsätzlich sollte man als Verkäufer eines Fahrzeuges misstrauisch sein, wenn ein Interessent sich das Fahrzeug nicht persönlich anschauen möchte, eine Sofortüberweisung des Kaufpreises ohne Preisverhandlung ankündigt und das Fahrzeug von einem Dritten abholen lassen will.

Oft wird das Geld dann nicht überwiesen. Vergleichbare Betrugsfälle sind seit Jahren bundesweit bekannt.

1094. Sozia stürzt vom Motorrad; eine Person verletzt – Sendling

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Fahrer mit einem Benelli Kraftrad im Heckenstaller Tunnel. Als Sozia, hinter ihm sitzend, befand sich eine 19-Jährige. Beide wohnen im Landkreis Landsberg am Lech.

Im Tunnel fiel die 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach hinten vom Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht verletzt und danach vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme der Polizei mussten zwei Fahrspuren zeitweilig gesperrt werden. Es kam dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1095. Diebstahl eines Hundes – Freimann

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 19:30 Uhr, begab sich ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Hund (männlicher Berner Sennenhund) zu einem Supermarkt in der Ingolstädter Straße. Er ging in den Laden und band den Hund vor dem Laden an.

Als der 34-Jährige kurz darauf zurückkehrte, stellte er fest, dass der Hund entwendet worden war. Der 34-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Freitag, 11.07.2025, meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf und teilte mit, einen Hund gesehen zu haben, bei dem es sich um das entwendete Tier handeln könnte. Der Hund wurde von einer unbekannten Person auf einem Gehweg in Schwabing ausgeführt. Der Zeuge hatte Kenntnis von dem Diebstahl aufgrund einer Radioberichterstattung.

Zivile Kräfte der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) konnten schließlich den betreffenden Hund feststellen und eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München, in deren Obhut sich der Hund befand, antreffen.

Der Hund wurde von einer Streife zum Eigentümer zurückgebracht.

Die 25-Jährige wurde vor Ort wegen eines Diebstahls angezeigt.

Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) geführt.

1096. Unfall auf Hochspannungsmast; eine Person schwer verletzt – Hohenbrunn

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 11:55 Uhr, teilte ein Zeuge dem Notruf mit, dass sich eine Person auf einem Hochspannungsmast in Hohenbrunn in einer Höhe von ca. 30 Metern befinden und brennen sollte.

Sofort wurden Einsatzkräfte der örtlichen freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich eine verletzte Person an dem Strommasten befand und selbständig herunterstieg.

Unten angekommen wurde die Person (ein 66-jähriger Österreicher mit Wohnsitz in Österreich) sofort vom Notarzt versorgt. Der 66-Jährige wurde mit Brandverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Vorfalls sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.