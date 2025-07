NÜRNBERG. (715) Über 3500 Fahrräder wurden 2024 in Mittelfranken gestohlen. Damit bleibt Fahrraddiebstahl ein Phänomen, mit dem sich die Polizei nach wie vor auseinandersetzen muss. Neben geeigneten Sicherungsmaßnahmen rät die Polizei, das eigene Fahrrad registrieren zu lassen.



Ob Rennrad, Trekkingrad, Gravelbike oder Pedelec – das Fahrrad erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit als Verkehrsmittel. Gerade mit Blick auf die teilweise hohen Anschaffungskosten empfiehlt die Polizei, das Zweirad sinnvoll zu sichern – etwa mit einem stabilen Schloss, das durch den Rahmen gezogen und anschließend an einem festen Gegenstand fixiert wird. Kommt es trotz der eigenen Sicherungsmaßnahmen zur Entwendung, helfen eine Registrierung sowie der Eintrag in die Fahrradhalterdatei, um den Diebstahl bei einer Kontrolle nachzuweisen und das Fahrzeug dem richtigen Eigentümer zuzuordnen.

Am Donnerstag (17.07.2025) führt die Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Besucherparkplatz in der Wallensteinstraße 47 eine Fahrrad-Registrieraktion durch.

Für die kostenfreie Registrierung ist keine Anmeldung nötig. Interessierte benötigen das Fahrrad, einen Eigentumsnachweis (Rechnung oder Kaufvertrag) und einen amtlichen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass). Neben dem Nachweis über die Registrierung erhalten die Bürgerinnen und Bürger einen Aufkleber, der gut sichtbar am Fahrrad angebracht werden kann und im besten Fall abschreckend auf potenzielle Diebe wirkt.

Zudem besteht die Möglichkeit, das eigene Fahrrad auf Verkehrssicherheit überprüfen zu lassen. Fachkundige Polizistinnen und Polizisten stehen bereit und informieren zum Thema ‚Fahrrad/Pedelec im Straßenverkehr‘.

Weitere Informationen zur Fahrradsicherung sowie das Faltblatt ‚Räder richtig sichern‘ stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern/

Erstellt durch: Christian Seiler / mc