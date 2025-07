ROTH. (714) Bislang unbekannte Personen gelangten in der Nacht zum Montag (14.07.2025) mit brachialer Gewalt in einen Fahrradladen in Rednitzhembach (Lkrs. Roth), indem sie mit einem gestohlenen Auto zunächst gegen ein Zufahrtstor und anschließend gegen die Eingangstür des Geschäfts fuhren. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie mehrere hochwertige Rennräder. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge entwendeten bislang Unbekannte in den Nachtstunden zunächst einen Fiat 500, der in der Rother Waldstraße geparkt war. Mit diesem Fahrzeug fuhren sie gegen das Zufahrtstor eines Fahrradgeschäfts in der Pfaffenhofener Straße und gelangten somit gegen 01:20 Uhr auf das Betriebsgelände. Im Anschluss prallten sie mit dem Fiat gegen die Eingangstür und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zum Verkaufsraum. Hieraus entwendeten die Einbrecher Rennräder im Wert von mehreren zehntausend Euro und flüchteten anschließend in das angrenzende Waldstück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere zehntausend Euro.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Roth fahndeten umgehend nach den flüchtigen Personen und banden hierbei neben Streifen benachbarter Dienststellen auch Diensthundeführer ein. Die Maßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Einbrecher.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung. Inzwischen hat das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die Tat selbst beobachtet?

Wer hat die flüchtenden Einbrecher gesehen?

Wer hat im Bereich um die Pfaffenhofener Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen?

Wem sind zwischen Sonntagnachmittag und etwa 01:20 Uhr in der Nacht zum Montag verdächtige Personen in der Waldstraße in Roth aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc