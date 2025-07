1292 – Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang

Oberhausen – Am Freitag (11.07.2025) kam zu einem gefährlichen Überholvorgang in der Zollernstraße.

Gegen 17:30 Uhr überholte ein bislang unbekannter Taxifahrer in der Zollernstraße ein stehendes Fahrzeug, das einer Familie das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen wollte. Während des Überholvorgangs kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit der Familie, die gerade noch ausweichen konnte.

Der Taxifahrer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 25-30 Jahre alt, südländliches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkles T-Shirt, Geheimratsecken.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1293 – Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn

Spickel-Herrenbach – Am Freitag (11.07.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto.

Gegen 19.30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Friedberger Straße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. An einer Ampelkreuzung wollte der 38-Jährige verkehrswidrig nach links abbiegen. Parallel fuhr links neben ihm eine Straßenbahn. Beim anschließenden Linksabbiegen des 38-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Durch die Kollision wurden der 38-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt. Beinahe sämtliche Fahrzeuginsassen der Straßenbahn

blieben unverletzt.

An der Straßenbahn entstand ein immenser Schaden an der Fahrzeugfront. Ein entsprechender Schaden entstand linksseitig am Kleintransporter.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 38-Jährigen.

1294 – Ladendiebstahl

Lechhausen – Am gestrigen Samstag (12.07.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Aindlinger Straße.

Gegen 12.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des der Tankstelle, wie ein 26-Jähriger Getränke aus dem Regal nahm und in seinen Rucksack steckte. Der 26-Jährige verließ anschließend die Tankstelle ohne die Artikel zu bezahlen. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der 26-Jährige in unmittelbarer Nähe der Tankstelle angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten die Getränke und stellten diese sicher. Der Beuteschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 26-Jährigen.