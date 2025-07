WEILER-SIMMERBERG. Seit Mittwochnachmittag, 09.07.2025 wird ein 83-jähriger aus Weiler-Simmerberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn.

Der Vermisste wurde am Mittwoch gegen 14:00 Uhr zuletzt von einer Angestellten des Pflegedienstes gesehen und verließ mutmaßlich noch am selben Tag seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Weiler. Er ist seitdem unbekannten Aufenthalts und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Lindenberg, führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Die Vermisstenfahndung finden Sie unter folgendem Link: Vermissung

Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 83-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Lindenberg unter der Rufnummer 08381/92010, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (PI Lindenberg)