NÜRNBERG. (712) Am Freitagabend (11.07.2025) rissen zwei bislang unbekannte Personen einem Mann in der Nürnberger Südstadt die Kette vom Hals und ergriffen anschließend die Flucht. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwei unbekannte Männer traten gegen 20:30 Uhr in der Wiesenstraße an den 41-jährigen Geschädigten heran und verwickelten diesen zunächst in ein Gespräch. Als der 41-Jährige von einem der Männer abgelenkt wurde, riss ihm der andere die Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro vom Hals. Das Schmuckstück ging dabei zu Bruch. Den Tätern gelang es dennoch, einen Großteil der Kette an sich zu nehmen. Anschließend flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Person 1:

Männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, dunkle, schulterlange Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck auf der Vorderseite sowie eine Basecap.

Person 2:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, leichter Oberlippenbart. Bekleidung: langes, blaues Gewand (Thawb), weiße Basecap, weiße Turnschuhe mit schwarzen Applikationen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, welche die Tat selbst oder die Täter auf der Flucht beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler