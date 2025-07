1082. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigungen an mehreren Pkw – Bogenhausen

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 11:15 Uhr, stellte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München fest, dass sein in Bogenhausen auf der Straße abgestellter Pkw durch einen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden war. Über ein Alarmsystem seines Pkw war der 37-Jährige wenige Minuten zuvor automatisiert verständigt worden und begab sich sofort zu seinem Pkw. Dort konnte er den Täter jedoch nicht mehr antreffen. Der 37-Jährige informierte die Polizei, woraufhin eine zivile Streife zur Tatörtlichkeit kam.

Mithilfe der durch das Alarmsystem des Pkw gefertigten Videoaufzeichnungen konnte im weiteren Verlauf ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt und noch am selben Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der über 80-Jährige wieder entlassen.

Im Rahmen fortlaufender Ermittlungen konnte zwischenzeitlich festgestellt werden, dass der über 80-Jährige für mehr als zehn Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Bogenhausen und Haidhausen tatverdächtig ist. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 43.

1083. Brandlegung in einer Wohnung – Schwabing-West

Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 23:15 Uhr, verständigte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses den Notruf 110, da er aus der Wohnung einer Nachbarin eine Rauchentwicklung bemerkt hatte. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr ein. Die Polizei errichtete Absperrungen in dem Bereich.

Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, konnten hier noch vorhandene Glutnester gelöscht werden. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt leer. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Die Tatverdächtige, eine 53-jährige Bewohnerin, wurde am Freitag, 11.07.2025, einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Unterbringungshaftbefehl erließ.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 13.

1084. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw nach illegalem Kfz-Rennen – Pasing

Am Freitag, 11.07.2025, gegen 10:20 Uhr befuhren ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem VW-Pkw sowie ein 19-jähriger Franzose mit einem BMW-Pkw die Landsberger Straße stadtauswärts. Hierbei sollen sie laut Zeugenaussagen immer wieder Fahrstreifenwechsel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vollzogen haben.

An der Kreuzung zur Josef-Felder-Straße bogen beide nach rechts in diese ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 19-Jährige vor dem 22-Jährigen auf der linken Fahrspur. Kurz darauf soll ein bislang unbekannter Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben, woraufhin der 19-Jährige stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem 19-Jährigen auf.

Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und begibt sich selbst in ärztliche Behandlung.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Fahrweise der beiden Pkw und zum flüchtigen Lkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1085. Verkehrsunfall zwischen vier Pkw; zwei Personen verletzt – Sendling

Am Freitag, 11.07.2025, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Opel-Pkw die Brudermühlstraße stadtauswärts. Vor ihm fuhr ein 45-jähriger Münchner mit einem BMW-Pkw und auf der Fahrspur rechts von ihm ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel-Pkw.

Als der 45-Jährige auf Höhe der Esswurmstraße abbremste um in diese abzubiegen, wollte der 38-Jährige durch einen Fahrstreifenwechsel nach rechts ausweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 41-Jährigen, welcher in einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw abgedrängt wurde.

Durch den Zusammenprall mit dem geparkten Pkw überschlug sich der Opel des 41-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Der 38-Jährige geriet durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn, wo der mit dem Audi-Pkw einer 29-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck frontal kollidierte.

Bei dem Unfall wurden der 41-Jährige, sowie eine 57-jährige Beifahrerin der 29-Jährigen leicht verletzt. Beide wurden anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Am Pkw des 38-Jährigen sowie am geparkten Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Brudermühlstraße musste während der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1086. Sturz eines Fahrradfahrers; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Freitag, 11.07.2025, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München den Fahrradweg der Ludwigstraße stadtauswärts und bog an der Einmündung des Professor-Huber-Platz nach rechts in diesen ein. Dabei verlor der 38-Jährige ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Pedelec und kam zu Sturz. Dabei verletzte er sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Das Pedelec wurde nur leicht beschädigt.

Da der 38-Jährige keinen Fahrradhelm trug, weist die Verkehrspolizei darauf hin, dass trotz fehlender Tragepflicht ein Helm Kopfverletzungen verhindert oder zumindest minimieren kann.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1087. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Allach

Am Freitag, 11.07.2025, gegen 19:25 Uhr, befuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi-Pkw die Mühlangerstraße in Richtung Eversbuschstraße. Zeitgleich befuhr eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Toyota-Pkw die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Haunummer 42 geriet die 33-Jährige aus derzeit noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw der 56-Jährigen kam.

Die 33-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die 56-Jähriege wurde schwer und ihr 62-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zudem wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellter Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1088. Pkw gerät in Gegenverkehr; zwei Personen schwer verletzt, eine Person verstorben – Pasing

Bereits am Sonntag, 06.07.2025, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem VW-Pkw die Eichenauer Straße stadtauswärts. Auf dem Beifahrersitz saß eine 86-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck. Zeitgleich befuhr ein 39-Jähriger mit einem Toyota-Pkw die Gegenrichtung. Nach Zeugenaussagen fuhr der 84-Jährige Schlangenlinien. Aufgrund der engen Fahrbahn konnte der 39-Jährige trotz Bremsung einen Frontalzusammenstoß der beiden Pkw nicht vermeiden.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Eichenauer Straße führ ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Am Samstag, 12.07.2025, wurde vom Krankenhaus mitgeteilt, dass die 86-Jährige verstorben ist.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, übernommen.

1089. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; eine Person verletzt – Pasing

Am Samstag, 12.07.2025, gegen 14:10 Uhr, befuhren ein 58-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Mercedes-Pkw, eine 38-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW-Pkw sowie eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW-Pkw die Lortzingstraße in Richtung Haberlandstraße. Alle drei fuhren nebeneinander auf drei der insgesamt vier Fahrstreifen.

Beim Fahrstreifenwechsel des 58-Jährigen übersah dieser den Pkw der 38-Jährigen und touchierte diesen, wodurch der BMW an den Randstein stieß. Anschließend platzte ein Hinterreifen des BMW und der Pkw prallte frontal gegen einen dortigen Brückenpfeiler.

Nach dem Kontakt der beiden Pkw lenkte der 58-Jährige in die Gegenrichtung, wodurch er wiederum mit dem VW der 29-Jährigen kollidierte.

Der 58-Jährige sowie die 29-Jährige blieben unverletzt. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

Die drei Fahrzeuge sowie der Brückenpfeiler wurden teils schwer beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Mehrere Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit mussten für ca. 4 Stunden gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1090. Sturz eines Fahrradfahrers; eine Person verstorben – Straßlach

Am Samstag, 12.07.2025, gegen 20:50 Uhr, fand ein Zeuge und Ersthelfer am Isarradweg in der Nähe der Mühlstraße einen 79-jährigen Münchner neben seinem Fahrrad liegend vor. Der 79-Jährige war bewusstlos, woraufhin der Ersthelfer die Reanimation einleitete, sowie den Rettungsdienst verständigte. Kurz darauf kam ein zweiter Ersthelfer, welcher bei der Reanimation half, hinzu.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 79-Jährige ein internistisches Problem, weshalb er zu Sturz kam. Der 79-Jährige hatte einen Helm getragen und durch den Sturz lediglich leichte Schürfwunden davongetragen.

Es lagen keinerlei Anhaltspunkte vor, die ein Fremdverschulden ergeben hätten.

Die Reanimationsmaßnahmen mussten vor Ort schließlich eingestellt werden, da der 79-Jährige verstorben war.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, denen der 79-Jährige im Bereich des Ereignisortes oder bereits zuvor aufgefallen war, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzten.

Der Verstorbene war mit einem mattgrauen Pedelec (brauner Sattel und Lenkergriffe, sowie einer schwarzen Satteltasche) unterwegs. Er trug eine blaue kurze Hose und einen silbernen Fahrradhelm.

1091. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung – Sendling

Am Samstag, 12.07.2025, gegen 01:45 Uhr, trat ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München an eine 20-Jährige aus dem Landkreis Dachau heran, manipulierte an seinem Geschlechtsteil und suchte gezielt den Blickkontakt. Daraufhin flüchtete die 20-Jährige vor dem 47-Jährigen. Ein 16-jähriger Münchner beobachtete den Vorfall und verständigte sofort den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 47-Jährige noch in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 47-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 geführt.

1092. Amtseinführung des neuen Leiters der Verkehrspolizei Verkehrserziehung

Am Freitag, 11.07.2025, wurde durch Polizeipräsidenten Thomas Hampel der neue Leiter der Verkehrspolizei Verkehrserziehung und -aufklärung (VPI VE), Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Andreas Gnadl, offiziell in sein neues Amt eingeführt. Er übernahm die Amtsgeschäfte Anfang April von seinem Vorgänger Ersten Polizeihauptkommissar außer Dienst (EPHK a. D.) Florian Mayer, welcher sich zum 31.12.2024 in den Ruhestand verabschiedete. Übergangsweise wurde die VPI VE durch KOKin Claudia Pfeiffer im Rahmen ihrer Führungsbewährung für die 4. Qualifikationsebene geführt.

Nach 42 Dienstjahren bei der Bayerischen Polizei, davon 11 Jahre als Leiter der VPI VE, übergibt Herr Mayer die Führung an seinen damaligen Stellvertreter EPHK Andreas Gnadl.

Neben zahlreichen Kolleginnen und Kollegen nahmen auch die Fachberaterinnen für Verkehrserziehung der Landeshauptstadt München, der Verkehrswacht München und des Fortbildungsinstituts der Bayerischen Polizei sowie Angehörige verschiedener Dienststellen der Verkehrspolizei teil.

EPHK Andreas Gnadl wurde 1983 in Eichstätt im damals mittleren Dienst eingestellt und fand im Anschluss seine Verwendung in den verschiedensten Funktionen innerhalb der I. Bereitschaftspolizeiabteilung bis er 1992 zum Polizeipräsidium München wechselte. Nach seinem Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene verrichtete EPHK Gnadl seinen Dienst bei unterschiedlichen Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums. 2011 wechselte er zur Polizeiinspektion 23 (Giesing) und übernahm dort Aufgaben im Verkehrsbereich. In den letzten 14 Jahre übernahm er verschiedenste Tätigkeiten in den Verkehrsabteilungen der Münchner Polizei, zuletzt die Aufgabe des stellvertretenden Leiters der VPI VE.

Die VPI VE befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Thema der Verkehrsprävention. Die Kolleginnen und Kollegen begleiten die Verkehrsteilnehmer über ihren gesamten Lebensweg hinweg vom Kindergarten bis ins Seniorenalter. Für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr geben sie Altersgruppen zugeschnittene Tipps und Hinweise, leisten gezielte Aufklärung mittels Infoständen und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Eine zentrale Aufgabe stellt die Durchführung der Jugendverkehrsschule (JVS) an den Grundschulen im Bereich der Landeshauptstadt und im Landkreis München dar. Mit gesetzlichem Auftrag bilden sie hier mit großem Engagement die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus und belohnen sie mit dem „Radlführerschein“. An weiterführenden Schulen und Berufsschulen leisten die Kolleginnen und Kollegen Aufklärung bei Theorieunterrichten und für Senioren ab 65 Jahren bietet die VPI VE spezielle Verkehrspräventionskurse beispielsweise verbunden mit einer ganztägigen Oberlandfahrt an.

Herr Polizeiprädient Thomas Hampel bedankt sich bei EPHK (a.D.) Florian Mayer und gratuliert zugleich EPHK Andreas Gnadl zu seinem neuen Amt und ist überzeugt, dass die VPI VE bei ihm in besten Händen ist.