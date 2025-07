COBURG. Am Freitag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gothaer Straße ein. Mit Schmuck und einem Tresor flüchteten sie unerkannt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.10 Uhr gewaltsam Zugang zur Wohnung. Dabei wurde das Schließblech der Eingangstür vollständig aus der Türverankerung gerissen.

Die Täter durchsuchten das angrenzende Schlafzimmer, in dem mehrere Möbel geöffnet und Schmuckstücke auf Boden und Bett verteilt vorgefunden wurden. Im Arbeitszimmer rissen die Unbekannten einen Möbeltresor aus einem Schrank und nahmen diesen vollständig mit.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gothaer Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 09561/645-0 zu melden.