NEUSTADT BEI COBURG, LKR. COBURG. Am Freitagnachmittag wurde eine Seniorin in der Sonneberger Straße Opfer eines Trickbetrugs durch einen falschen Polizeibeamten.

Die Geschädigte erhielt zunächst gegen 13.15 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser teilte ihr mit, dass Falschgeld im Umlauf sei und ihr Erspartes überprüft werden müsse. Bereits etwa 30 Sekunden nach dem Telefonat klingelte es an der Wohnungstür der Frau. Sie öffnete einem bislang unbekannten Mann, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab.

In dem Glauben, es handle sich um eine polizeiliche Maßnahme, übergab die Geschädigte dem Unbekannten einen niedrigen fünfstelligen Wert an Bargeld. Der Täter verließ die Wohnung nach kurzer Zeit wieder und kündigte an, dass sich möglicherweise eine Kollegin von der Polizei Neustadt bei Coburg melden werde.

Als auch nach etwa 45 Minuten kein weiterer Kontakt erfolgte, verständigte die Frau die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg. Im Gespräch mit den echten Polizisten erkannte sie, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war.

Täterbeschreibung:

männlich

ca. 25 bis 45 Jahre alt

kurze schwarze Haare

bekleidet mit weißer Hose und weißem Hemd

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bereich der Sonneberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Bitte beachten Sie folgende Verhaltenstipps: