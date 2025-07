Am heutigen Tag, den 12. Juli 2025, fand in der vollbesetzten Frankenhalle der Messe Nürnberg die zentrale Vereidigungsfeier der Bayerischen Bereitschaftspolizei statt. Bei der feierlichen Zeremonie wurden rund 1.600 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus den Standorten Eichstätt, Würzburg, Nürnberg, Königsbrunn, Dachau und Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg sowie an den Hochschulen in Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg durch den Polizeipräsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Michael Dibowski, auf das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung vereidigt. Die Sportlerinnen und Sportler der Spitzensportfördergruppe werden am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring ausgebildet.

Die Veranstaltung begann mit einem vom Polizeiorchester musikalisch untermalten Einmarsch der Ausbildungsseminare, der die festliche Atmosphäre unterstrich. Im Anschluss begrüßte der Abteilungsführer der Bereitschaftspolizei Nürnberg, LPD Stefan Beck, die anwesenden Ehrengäste, die Familien der jungen Polizeikolleginnen und Polizeikollegen sowie alle Gäste in der bis auf den letzten Platz gefüllten Frankenhalle.

Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, würdigte in seinem Grußwort die bedeutende Aufgabe der Polizei für die Sicherheit und den Zusammenhalt in Bayern. Er betonte die Verantwortung und das Engagement der neuen Polizeibeamtinnen und -beamten im Dienst für die Gesellschaft. Zudem machte der Innenminister deutlich, dass Bayern bei der Polizei auf modernste Ausstattung, innovative Technik und vor allem auf kontinuierlich mehr Personal setzt. „Mit mehr als 45.700 Stellen für alle Beschäftigten erreichen wir nun einen neuen Höchststand im Stellenbestand der Bayerischen Polizei", so Herrmann.