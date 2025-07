WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am frühen Samstagmorgen, 12. Juli 2025, kam es in Wolfratshausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger sein Leben verlor und ein 19-Jähriger verletzt wurde. Der 17-jährige Fahrer war mit einem Pkw von der Straße abgekommen und frontal gegen ein Hauseck geprallt. Nach seiner Rettung aus dem Autowrack wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er aber seinen schweren Verletzungen erlag. Der 19-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen führt die Ermittlungen und wird dabei auch von einem Sachverständigen unterstützt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Am Samstagmorgen (12.07.2025) bekam die Einsatzzentrale der Polizei des Präsidiums Oberbayern Süd um 02.29 Uhr die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall in der Königsdorfer Straße in Wolfratshausen. Ein Pkw wäre dort frontal gegen ein Hauseck gefahren. Vor Ort bestätigte sich die Erstmeldung.

Der Pkw VW ID3 fuhr zuvor stadteinwärts auf der Königsdorfer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen das Hauseck der dortigen Häuserreihe. Der 17-jährige Fahrer aus Wolfratshausen, der keine gültige Fahrerlaubnis für den Pkw besaß, wurde im Pkw eingeklemmt. Zudem befand sich ein 19-jähriger Beifahrer aus München im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz. .

Der Fahrer wurde von der Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wolfratshausen mittels einer Sofortrettung aus dem Pkw-Wrack befreit. Unter laufender Reanimation kam der 17-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Leider erlag er dort wenig später seinen schweren Verletzungen. Der Beifahrer (19) wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Das betroffene Hauseck wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden wird hier auf 20.000 Euro geschätzt. Die Statik des Hauses dürfte nicht beeinträchtigt worden sein.

Bei dem Pkw VW handelt es sich um ein Leihfahrzeug. Wie der Fahrer zu dem Pkw kam, ist bislang noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Erstellung entsprechender Unfallgutachten an. Hierzu musste die Königsdorfer Straße im Bereich zwischen der Esso-Tankstelle und dem Jugendhaus für mehrere Stunden gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang soll nun von der Polizeiinspektion Wolfratshausen rekonstruiert werden.

Vor Ort waren Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolfratshausen und Weidach, der Rettungsdienst, die Kreisbrandinspektion, die Straßenmeisterei und die Polizeiinspektion Wolfratshausen.

Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens sucht die Polizei mögliche Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer (08171) 42110 bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen zu melden.