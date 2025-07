SCHÖNWALD, LKR. WUNSIEDEL / A93. Die Polizei sucht derzeit mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach einem flüchtigen Mann im Bereich der Autobahn A93 bei Schönwald. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Wahrnehmungen sofort unter der „110“ zu melden.

Gegen 15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer auf der A93, kurz vor der Anschlussstelle Schönwald, dass ein Mann versuchen soll, auf äußerst gefährliche Weise andere Autofahrer anzuhalten. Bei einer Notfallsäule der Autobahn stießen die alarmierten Einsatzkräfte dann auf die Person. Unverzüglich griff er das Streifenteam an und schlug mit Fäusten gegen einen Beamten. Er traf ihn am Kopf und flüchtete im Anschluss über beide Fahrtrichtungen hinweg in ein Waldstück hinein. Der angegriffene Polizist wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Mit Unterstützung der umliegenden Polizeidienststellen, eines Polizeihubschraubers sowie der Bundespolizei läuft derzeit ein Fahndungseinsatz, der in Teilen noch Einfluss auf den Straßen- und Schienenverkehr hat. Züge fahren im Teilstück bei Schönwald „auf Sicht“ und somit geschwindigkeitsreduziert. Beide Richtungsfahrbahnen der A93 waren zur Sachverhaltsaufnahme komplett gesperrt, weshalb es sich unvermeidlich staute. Ableitungen wurden eingerichtet. In Teilen fließt der Verkehr wieder (Stand 17.15 Uhr).

Die Hintergründe der Widerstandshandlung und der Flucht sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet jedoch die Bevölkerung um Vorsicht: