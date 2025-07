EGGENTHAL. Ein verletzter Mountainbiker wurde erst einen Tag nach seinem Unfall gefunden.

Am Donnerstagabend fuhr der 52-jährige Radfahrer allein einen kaum befahrenen Feldweg im Bereich Eggenthal und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte schwer und verletzte sich dabei erheblich. Aufgrund der abgelegenen Unfallstelle wurde sein Sturz nicht bemerkt. Er selbst war nicht mehr in der Lage, Hilfe zu holen oder jemanden zu verständigen. Der Mann wurde erst am nächsten Tag am späten Vormittag gefunden und vom Rettungsdienst ärztlich versorgt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mountainbiker alleinbeteiligt stürzte. (PI Kaufbeuren)

