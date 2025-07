6. Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt; Pkw-Fahrer flüchtet – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 18:00 Uhr, wollte ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München die Marsstraße auf Höhe der Hausnummer 84 überqueren. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der genaue Geschehensablauf diesbezüglich ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt.

Der Pkw fuhr weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Eine vorbeifahrende Verkehrsteilnehmerin brachte den 17-jährigen Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Dort wurde dieser aufgrund seiner erheblichen Verletzungen notoperiert.

Vom geflüchteten Pkw ist nur bekannt, dass er vermutlich graufarbig ist.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1077. Pkw fährt in Außenbereich eines Cafes; zwei Personen verletzt – Haar

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Leibstraße in Haar. Dort wollte er auf einem Parkplatz einparken. Nach eigenen Angaben rutschte er dabei von der Bremse auf das Gaspedal und beschleunigte unabsichtlich.

Der Pkw fuhr in der Folge auf ein dortiges Cafe zu, vor dem im Außenbereich eine 76-Jährige und eine 67-Jährige (beide mit Wohnsitz im Landkreis München), saßen. Die beiden Frauen wurden letztendlich von dem Pkw touchiert, genauso wie das Außenmobiliar des dortigen Cafes. Schließlich gelang es dem 80-Jährigen den Pkw zum Stehen zu bringen.

Die 76-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die 67-Jährige geht selbst zum Arzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1078. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford Pkw die Candidstraße in Richtung Sendling.

Zeitgleich befuhr eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Daimler Pkw ebenfalls die Candidstraße in Richtung Perlach. Sie wollte der Candidstraße geradeaus folgen. Im Fahrzeug befand sich noch eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München als Beifahrerin.

Auf Höhe der Kreuzung zur Schönstraße wollte der 63-Jährige verbotswidrig nach links abbiegen, um der Schönstraße weiter in Richtung Harlaching zu folgen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug des 63-Jährigen und dem Fahrzeug der 61-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 63-Jährigen gegen einen Lichtmast sowie gegen einen anderen Pkw, einen Daimler gesteuert von einer 52-Jährigen mit Wohnsitz in München, geschleudert.

Die 61-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 32-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen sowie am Lichtmast entstanden Sachschäden.

Während der Unfallaufnahme kam es an der Kreuzung zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitweise war sie vollständig gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1079. Verkehrsunfall unter Radfahrern; zwei Personen verletzt – Oberhaching

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 16:30 Uhr, war eine 46-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit ihrem Fahrrad in Oberhaching unterwegs. Sie wollte dann von einem Seitenweg auf die Linienstraße einfahren. Hier kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem 60-Jährigen und einem 61-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München), die beide ebenfalls jeweils mit dem Fahrrad unterwegs waren.

Alle drei Beteiligten stürzten dabei. Die 46-Jährige blieb soweit unverletzt. Die beiden Männer wurden verletzt. Der 60-Jährige musste letztendlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär blieb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1080. Körperverletzungsdelikt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 22:40 Uhr, kam es in einer Unterkunft zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen somalischen Bewohner und einem weiteren 27-jährigen aus Somalia einer anderen Unterkunft.

Hierbei vrletzten sich die beiden gegenseitig mit einem spitzen Gegenstand, wobei der 27-jährige Gast Verletzungen im unteren Körperbereich erlitt und der 27-jährige Bewohner Verletzungen am Arm erlitt.

Ein unbeteiligter Bewohner der Unterkunft verständigte den Notruf der Polizei, woraufhin mehrere Polizeistreifen zur Unterkunft fuhren. Beide Beteiligte konnten vor Ort angetroffen werden.

Die beiden 27-Jährigen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige, insbesondere aufgrund der gefährlichen Körperverletzung, übernommen.

1081. Räuberische Erpressung in Gaststättenbetrieb – Milbertshofen

Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 22:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Gaststättenbetrieb in Milbertshofen. Zu diesem Zeitpunkt war der Inhaber des Lokals gerade mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Der Unbekannte forderte nun unter Vorhalt eines Messers Geld vom Inhaber. Dieser ließ sich jedoch nicht einschüchtern und fing an, um Hilfe zu schreien. Der unbekannte Täter verließ daraufhin die Lokalität und flüchtete. Ein zweiter Mittäter, der vor dem Laden gewartet hatte, lief mit ihm zusammen davon.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, 170 cm groß, dünn, helle Haut, blaue Augen; weiße Brille, schwarze kurze Hose, schwarzer Hoodie

Täter 2:

Männlich, ca. 170 cm groß; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leopoldstraße und Domagkstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.