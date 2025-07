1285 – Interview im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema Antiziganismus

Augsburg – Im Rahmen eines Projektes in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Arbeitsstelle Antiziganismus Bayern (EAAB) fand am heutigen Freitag (11.07.2025) ein Interview mit Beteiligung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am Holbein-Gymnasium zum Thema „Antiziganismus“ statt.

Die BIGE (Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus) rief vergangenes Jahr ein Begegnungsformat ins Leben, dessen Bestandteil nun ein mehrtägiger Workshop am Holbein-Gymnasium war.

Das Interview war Abschluss eben dieses Workshops, in dem das Thema Antiziganismus bei den 11. Klassen sowie im Rahmen einer Lehrerfortbildung, beleuchtet wurde. Als Höhepunkt dieses Workshops, führte Herr Harald Frießner, Referent des Beauftragten der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus und Frau Marcella Reinhardt, Vorsitzende Deutscher Sinti und Roma Schwaben e.V. durch das Interview.

Seitens des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nahm Monika Krawehl, stellvertretende Leiterin des Sachgebietes E3 (Kriminalitätsbekämpfung) an der Veranstaltung teil.

Für Rückfragen und weitergehende Informationen steht Ihnen die Pressestelle des PP Schwaben Nord zu Verfügung.

1286 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht und sucht Zeugen

Hochzoll – Am Donnerstag (10.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Waxensteinstraße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Toyota, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Firnhaberau – Am Donnerstag (10.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Dr.-Schmelzing-Straße.

Gegen 09.20 Uhr war ein 86-jähriger Radfahrer in westliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 60 überholte ein bislang unbekannter Autofahrer den 86-Jährigen und touchierte diesen dabei offenbar. Der 86-Jährige stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt. Die bislang unbekannte Person fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die bislang unbekannte Person war vermutlich mit einem Opel oder Renault in der Farbe rot unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1287 – Polizei stoppt Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Donnerstag (10.07.2025) war ein 21-jähriger Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis in der Dietrichstraße unterwegs.

Gegen 17.00 Uhr fiel der Motorradfahrer, der mit einem Mitfahrer unterwegs war, einer Polizeistreife auf, da er eine rote Ampel überfahren hatte. Als die Beamten den Motorradfahrer stoppen wollten, ignorierte er dies und flüchtete teils über den Gehweg und eine weitere rote Ampel.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung stoppten Beamte zunächst den Mitfahrer, der zwischenzeitlich abgestiegen war und wenig später auch den 21-Jährigen.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der 21-Jährige offenbar keine Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten das Motorrad sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

1288 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Haunstetten – Am Donnerstag (10.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen in der Inninger Straße.

Gegen 18.00 Uhr bog eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin nach links Richtung B17 ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Autofahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes des 40-Jährigen gegen den Ford eines 55-Jährigen geschleudert. Die drei Personen und deren Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 46-Jährige.

1289 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Herrenbach – Im Zeitraum von Mittwoch (09.07.2025), 13.00 Uhr bis Donnerstag (10.07.2025), 09.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Herrenbachstraße.

Ein oder mehrere bislang Unbekannte beschädigten die Windschutzscheibe eines Mazdas, der dort geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1290 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Donnerstag (10.07.2025) leistete ein 55-Jähriger Widerstand am Königsplatz.

Gegen 13.15 Uhr beleidigte der 55-Jährige zunächst Polizeibeamte, die ihm Rahmen der Streife vor Ort waren. Anschließend weigerte sich der 50-Jährige seine Personalien anzugeben und zeigte sich aggressiv. Im weiteren Verlauf leistete der 50-Jährige erheblich Widerstand, sodass ihn die Beamten fesseln und zu Boden bringen mussten. Der 50-Jährige spuckte nach den Beamten und trat mehrfach gegen den Streifenwagen. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Bei den Widerstandshandlungen verletze sich der 50-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs sowie Widerstands und Beleidigung gegen den 55-Jährigen.

1291 – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Hochzoll – Im Zeitraum von Mitte Juni bis zum gestrigen Donnerstag (10.07.2025) kam es zu mehreren Diebstählen in einer Bäckerei in der Hochzoller Straße. Einsatzkräfte der Polizei nahmen nun zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren vorläufig fest.

Im genannten Zeitraum verschafften sich die beiden Tatverdächtigen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach unerlaubt Zutritt zu der Bäckerei und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte den 17-Jährigen und den 19-Jährigen nun gestern auf frischer Tat fest, nachdem sie sich erneut Zutritt zur Bäckerei verschafft hatten. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden entlassen und der 17-Jährige an Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls in mehreren Fällen gegen die beiden Tatverdächtigen.