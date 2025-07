ANSBACH. (705) In der Nacht zum Freitag (11.07.2025) ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall in einer Firma im Ansbacher Ortsteil Brodswinden. Ein 47-jähriger Mann verlor sein Leben.



Gegen 00:10 Uhr war ein 47-jähriger Mitarbeiter eines Papierverarbeitungsbetriebs in der Robert-Bosch-Straße mit Arbeiten an einer Stanzmaschine betraut. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann in die Maschine und wurde hierbei eingeklemmt. Durch den enormen Druck erlitt der Mann schwerste Verletzungen und verstarb noch vor Ort. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr den 47-Jährigen bargen, versorgte die Psychosoziale Notfallversorgung Mittelfranken mehrere Angestellte des Betriebs.

Die Polizeiinspektion Ansbach nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Feststellung des genauen Ablaufs der Ereignisse.



Erstellt durch: Christian Seiler