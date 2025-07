NEU-ULM. Zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kam es am Freitagnachmittag auf der A7 in Richtung Norden. Ein 61-jähriger Wohnmobilfahrer befuhr die A7 in nördliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei kurz nach dem Autobahndreieck Hittistetten nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Seitenstreifen ordnungsgemäß zur Absicherung einer Arbeitsstelle abgestellten Lkw mit Sicherungshänger. Anschließend überschlug sich das Wohnmobil und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach liegend im abschüssigen Grünbereich neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer wurde hierbei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Wohnmobil entstand Totalschaden, der Lkw mit Sicherungshänger wurde ebenfalls massiv beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Trümmerteile waren über die gesamte Fahrbahn verteilt. Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle musste die Fahrbahn für rund 4 Stunden komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Vöhringen abgeleitet. Die Autobahnmeisterei Vöhringen, sowie die Feuerwehren Senden, Weißenhorn und Pfuhl waren unter anderem für Verkehrs- und Absicherungsmaßnahmen im Einsatz.

(VPI Günzburg)