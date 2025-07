Die 16-jährige Maja Salai verließ am Montag, gegen 09:00 Uhr, ihre Wohnadresse am Adamsberg. Als sie am Abend nicht mehr zurückkehrte, meldeten Angehörige sie als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Zuletzt bestand am Dienstag nochmals Kontakt, hierbei gab die Vermisste an bei ihrem Freund zu sein. Über den Partner oder den genauen Aufenthaltsort ist nichts weiter bekannt.

Sie wird wie folgt beschrieben:

153 cm groß

Schlanke Statur

Lange schwarze Haare

Spricht lediglich russisch

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.