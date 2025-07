BAYREUTH. Seit Donnerstag 10. Juli 2025, 11.30 Uhr, wird eine 64-jährige Frau aus Bayreuth vermisst. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ersucht die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Die Dame wurde letztmalig am Donnerstag, den 10. Juli 2025 gegen Mittag in Bayreuth in der Heinrich-Fickenscher-Straße gesehen. Von dort ist sie aus einem Wohnheim abgängig.

Aufgrund einer Demenzerkrankung irrt Frau Margarete Pezoldt vermutlich orientierungslos umher.

Beschreibung:

scheinbares Alter zirka 70 Jahre

zirka 170 Zentimeter groß

schlank

längere graue Haare, vermutlich zum Zopf gebunden

hellgrünes Poloshirt

lange blaue Sporthose

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte unter Tel.-Nr. 0921/5062130 an die Polizeiinspektion Bayreuth Stadt.