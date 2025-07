NÜRNBERG. (704) Am gestrigen Mittwochnachmittag (09.07.2025) ereignete sich im Stadtteil St. Leonhard ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 16:50 Uhr befuhr die Fahrerin eines schwarzen SUV die Konstanzenstraße um dann nach links in die Geisseestraße abzubiegen.

Hierbei übersah sie offensichtlich die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines roten Smart, welche aus der Geisseestraße kommend nach links in die Konstanzenstraße abbiegen wollte.

Die Fahrerin des Smart versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, in dem sie beschleunigte um in einem größeren Bogen um den anderen Pkw herumzufahren. Hierbei touchierte sie den Bordstein und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte über die gesamte Fahrbahn der Konstanzenstraße und stieß anschließend mit der Fahrzeugfront gegen die seitliche Hauswand der dortigen Apotheke. Die Fahrerin des SUV setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die verunfallte Pkw-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Beamte der Verkehrspolizei nahmen den Unfall auf und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen des Unfalls bzw. insbesondere die Fahrerin des schwarzen SUV werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl