1275 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (09.07.2025) fuhr eine bislang unbekannte Person zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr gegen einen Audi in der Stenglinstraße.

Der schwarze Audi A3 parkte auf einem Parkplatz. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen von einer Beschädigung mit einer Anhängerkupplung aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. 1276 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Mittwochabend (09.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Hirblinger Straße.

Gegen 22.15 Uhr überholte der Motorradfahrer den Autofahrer in Richtung Westen. Daraufhin hupte der Autofahrer den Motorradfahrer u.a. an und nötigte ihn. An der Kreuzung Hirblinger Straße Ecke Auerstraße bremste der Autofahrer offenbar vor dem Motorradfahrer stark ab. Der Motorradfahrer kam nicht rechtzeitig zum Stehen und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der 58-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse mit einer Augsburger Zulassung.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1277 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Autos

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (08.07.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (09.07.2025), 07.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos in der Auerstraße.

Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen grauen Opel Zafira und einen silbernen Audi A6. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1278 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (09.07.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Steinernen Furt.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einen 26-jährigen und einen 28-jährigen Mann, wie sie den Supermarkt mit mehreren Gegenständen verließen, ohne diese zu bezahlen. Anschließend fuhren die beiden mit einem Auto davon.

Der Mitarbeiter folgte dem Auto und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte stoppten die Männer im näheren Umfeld und kontrollierten sie.

Die Beamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 26-jährigen und dem 28-jährigen Mann und entließen sie nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Männer.

1279 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Innenstadt – Am Mittwoch (09.07.2025) fuhr ein 34-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol in der Inverness-Allee.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 34-jährigen Mann.

1280 – Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Universitätsviertel – Am Mittwochabend (09.07.2025) stoppte die Polizei einen Autofahrer der zu schnell in der Haunstetter Straße unterwegs war.

Gegen 21.45 Uhr fiel den Beamten der 27-jährige Autofahrer auf, da dieser zu schnell unterwegs war. Der Mann fuhr entlang der Haunstetter Straße mit beinahe 130 km/h bei erlaubten 50 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Die Einsatzkräfte stoppten den Mann schließlich auf Höhe des Farnweges und kontrollierten diesen.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten dessen Führerschein und Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 27-jährigen Mann.

1281 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Ampel beschädigt

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (09.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Berliner Allee.

Gegen 17.40 Uhr fuhr der 57-Jährige auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Nordwesten. Der bislang unbekannte Fahrer einer Mercedes E-Klasse überholte den 57-Jährigen, scherte vor diesem ein und bremste offenbar unvermittelt stark ab. Der 57-Jährige wich dem Mercedes aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr er gegen eine Ampel. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der 57-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ampel wurde komplett zerstört.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Mercedesfahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1282 – Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Innenstadt – Am Mittwoch (09.07.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Augsburg.

Gegen 14.45 Uhr befand sich eine 21-Jährige am Bahnsteig P. Hierbei sprach sie eine bislang unbekannte Frau an und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Frauen. Anschließend schlug die bislang Unbekannte die 21-Jährige offenbar mit einer Tasche. Als die 21-Jährige daraufhin die Polizei verständigte, flüchtete die bislang Unbekannte. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, 165 cm, 30 Jahre, heller Rock, dunkles Oberteil, blaue Umhängetasche.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

1283 – Polizei ermittelt nach Diebstahl von Baustelle

Göggingen – Am Mittwoch (09.07.2025) kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Sigmund-Schuckert-Straße.

In der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kabel von der Baustelle. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1284 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Spickel-Herrenbach – Im Zeitraum von Dienstag (08.07.2025), 19.30 Uhr bis Mittwoch (09.07.2025), 12.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad in der Warndtstraße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.