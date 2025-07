GÖSSWEINSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer in der Behringersmühler Straße in Gößweinstein. In den darauffolgenden Minuten verlor der 72-Jährige aus dem Landkreis Lichtenfels sein Bewusstsein. Ersthelfer hatten inzwischen über Notruf die Integrierte Leitstelle Bamberg-Forchheim alarmiert. Trotz schnellen Eintreffens der Rettungskräfte starb der Mann noch vor Ort. Die Behringersmühler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei Ebermannstadt war eine medizinische Ursache der Grund für den Sturz.