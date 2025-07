BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Trosdorfer Hauptstraße eingebrochen. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 23.45 Uhr, Zugang zum Anwesen. Dabei gelangten sie über den Balkon in das Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam die Balkontür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie anschließend mehrere Räume und entwendeten einige hundert Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei Bamberg sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Trosdorfer Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.

Darüber hinaus raten die Ermittler zur Aufmerksamkeit und geben folgende Tipps:

Fenster und Türen immer verschließen – auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind für Einbrecher kein Hindernis.

Sichtbare Hinweise auf Abwesenheit vermeiden. Lassen Sie beispielsweise während Urlaubszeiten den Briefkasten regelmäßig von Nachbarn leeren.

Beleuchtung mit Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern kann abschreckend wirken.

Verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei melden! Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.