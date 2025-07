MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. In den frühen Morgenstunden brannte eine Scheune in Michelau vollständig aus. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Am Donnerstagmorgen, 3.40 Uhr, brach ein Feuer in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Anwohner verständigten über Notruf die Integrierte Leitstelle Coburg. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über. Auch weitere angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte evakuierten 40 Anwohner aus den umliegenden Häusern. Eine Dame erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Angehörige des Rettungsdienstes kümmerten sich um sie und die anderen evakuierten Anwohner, die vorübergehend im Mehrgenerationenhaus in Michelau unterkamen.

Die umliegenden Feuerwehren waren in der Spitze mit über 170 Kräften vor Ort. Die Löschmaßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.