GMUND AM TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Am Mittwochnachmittag, 9. Juli 2025, kam es in Gmund am Tegernsee zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zweier Pedelecs verletzte sich ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer erheblich. Er erlag am späten Mittwochabend in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Bad Wiessee übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Mittwoch (9. Juli 2025), gegen 16.00 Uhr, befuhr eine zwölfköpfige Pedelec-Gruppe im Gemeindegebiet Gmund am Tegernsee die Stecke von Grund kommend in Richtung Berg. Bei der Bergabfahrt in einer Linkskurve berührten sich die Lenkerenden von zwei Teilnehmern, sodass dadurch ein 80-jähriger Mann aus Baden-Württemberg auf die asphaltierte Fahrbahn stürzte und sich trotz getragenem Fahrradhelm schwere Kopfverletzungen zuzog.

Der 80-Jährige wurde durch Ersthelfer an der Unfallstelle erfolgreich reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen. Leider erlag der Mann am späten Mittwochabend seinen schweren Verletzungen.

Der Streckenabschnitt war aufgrund der Unfallaufnahme bis 19.00 Uhr gesperrt.

Die zuständige Polizeiinspektion Bad Wiessee hat nun, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen.