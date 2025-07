KEMPTEN/BAB7. Am 09.07.2025 gegen 17:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht im Parkhaus in der Kronenstraße.

Der Unfallverursacher wurde durch unbeteiligte Personen beobachtet, wie er mit seinem grünen Sportwagen beim Ausparken aus seiner Parklücke das neben ihm parkende Kraftfahrzeug streifte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Sportwagen weiter in Richtung Ausfahrt der Garage, wo es zu zwei weiteren Beschädigungen kam. Hierbei prallte das Fahrzeug zunächst gegen eine Kabelleitung. Anschließend fuhr der Fahrer gegen die Schranke an der Ausfahrt der Parkgarage, sodass diese abriss und nicht mehr benutzbar war. Den entstandenen Fremdschaden schätzt die Polizei auf rund 3.500 Euro.

Der Sportwagen fuhr mutmaßlich die Kronenstraße weiter in Richtung Burgstraße und wurde im weiteren Verlauf durch ein Streifenfahrzeug an der Lichtzeichenanlage der Kaufbeurer Straße/Schumacherring, Fahrtrichtung Berliner Platz festgestellt. Die Streifenbesatzung forderte den Sportwagenfahrer mittels Anhaltesignal auf, stehen zu bleiben. Allerdings missachtete der Fahrzeugführer die Aufforderung und entzog sich der Anhaltung mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Straßenverkehrsregeln. Die Verfolgung führte, beginnend von der Kaufbeurer Straße, über den Schumacherring in Richtung Berliner Platz, weiter auf der Stephanstraße in Richtung Ortsausgang und zuletzt auf die Autobahnauffahrt der A7, in Fahrtrichtung Füssen. Aufgrund der hohen Motorleistung des Sportwagens verlor die Polizeistreife den Sichtkontakt im Bereich des Autobahndreiecks Allgäu, weshalb die Verfolgung letztlich abgebrochen werden musste. Umfassende Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Durch das gezeigte Fluchtverhalten geht die Polizei davon aus, dass gegebenenfalls weitere Verkehrsteilnehmer auf der Verfolgungsstrecke gefährdet wurden.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 zu melden. (VPI Kempten)

