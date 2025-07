HOLZHEIM. Im Rahmen von kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnten in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einem Einbruch in den Technikraum eines Autohauses zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen werden. In den letzten Wochen kam es im nördlichen Bereich des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und im angrenzenden Baden-Württemberg zu einer zweistelligen Anzahl ähnlichgelagerter Straftaten. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein 32-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm eine maßgebliche Rolle bei der Aufbruchserie einnehmen. Der 32-Jährige konnte gegen 01:15 Uhr von Einsatzkräften als Fahrer des in der Nacht benutzten Tatfahrzeuges festgenommen werden. Bei ihm im Fahrzeug befand sich ein 26-jähriger Mittäter, der ebenfalls festgenommen wurde. Da der 32-Jährige bei der Fahrt offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand, erfolgte nach der Festnahme eine Blutentnahme.

Der festgenommene Fahrer ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In dem benutzten Fahrzeug konnte unter anderem aus dem oben genannten Autohaus entwendetes Bargeld, mehrere Aufbruchwerkzeuge und eine Sturmhaube sichergestellt werden. Vor der Festnahme hatten die beiden Einbrecher das Bargeld aus den in der Autofirma entwendeten Geldkassetten entnommen und die Geldkassetten in Tatortnähe an einem Feldweg entsorgt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beim 26-jährigen Mittäter am gestrigen Vormittag konnte weiteres Bargeld sichergestellt werden. Aufgrund eines Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Memmingen, Zweigestelle Neu-Ulm, erfolgt am Dienstagnachmittag die Vorführung beider Einbrecher beim Amtsgericht Memmingen. Das Amtsgericht Memmingen erlies gegen den 32-Jährigen und den 26-Jährigen jeweils einen Untersuchungshaftbefehl. Danach erfolgte die Einlieferung beider Beschuldigten in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf die Aufbruchserie von Automaten an Kfz-Waschanlagen werden bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (KPI Neu-Ulm)

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen. (KPI Neu-Ulm)

