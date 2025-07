1266 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Am Dienstag (08.07.2025) verschafften sich ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Blücherstraße.

Gegen 19.15 Uhr meldete eine Passantin die beiden Jugendlichen bei der Polizei. Wie sich herausstellte, betraten die beiden unerlaubt das Gebäude und entwendeten dort verschiedene Gegenstände.

Polizeibeamte stoppten die beiden Jugendlichen im Nahbereich. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden sie an Erziehungsberechtigte übergeben. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls gegen den 14-Jährigen und den 15-Jährigen.

1267 – Brand in einem Elektrogeschäft

Innenstadt – Am Dienstag (08.07.2025) kam es zu einem Brand in einem Elektrogeschäft in der Jakoberstraße.

Gegen 19.15 Uhr meldeten Anwohner den Brand bei der Polizei. Vor Ort kam es nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes zu dem Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Beim Verlassen des Gebäudes atmete ein einjähriges Kind offenbar Rauch ein und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

1268 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – In der Zeit von Montag (07.07.2025), 20.00 Uhr bis Dienstag (08.07.2025), 06.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Gabelsbergerstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheibe eines Firmengebäudes. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1269 – Polizei stoppt E-Bike-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – Am Dienstag (08.07.2025) war ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer alkoholisiert in der Amagasaki-Allee unterwegs.

Gegen 11.15 Uhr überquerte der 50-Jährige die Straße im Bereich der Fußgängerampel. Eine 43-jährige Autofahrerin bemerkte den 50-Jährigen rechtzeitig und bremste. Der 50-Jährige stürzte daraufhin alleinbeteiligt und verletzte sich dabei schwer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem E-Bike ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 50-Jährigen.

1270 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Göggingen – Am Mittwoch (09.07.2025) war ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Rumplerstraße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 18-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

1271 – Polizei ermittelt nach mehreren Sachbeschädigungen

Herrenbach – Im Zeitraum von Sonntag (06.07.2025) bis Dienstag (08.07.2025) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in der Wilhelm-Hauff-Straße (Höhe Hausnummer 28).

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten ein Auto sowie ein Motorrad. Außerdem entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Kennzeichen.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie Diebstahls und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1272 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt und sucht Zeugen

Innenstadt – Bereits am Donnerstag (26.06.2025) kam es zu einem Raubdelikt am Hauptbahnhof Augsburg.

Wie der Polizei bekannt wurde, schlugen drei bislang unbekannte Täter offenbar einen 19-Jährigen und entwendeten Wertgegenstände. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1:

Männlich, 20-25 Jahre, 160 cm, schwarze Haare, Oberlippen-Schnauzbart, trug rot/weiße Adidas Schuhe, eine rote Cargohose, eine weiße Jacke und ein weißes T-Shirt

Unbekannter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre, 160 cm, schwarze Haare, kein Bart, trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und grüne Nike Schuhe

Unbekannter 3:

Männlich 40 Jahre, 190 cm, braune Haare drei Tage Bart, trug blaue Schuhe, eine kurze schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt, hatte offenbar ein Hakenkreuz Tattoo am rechten Oberschenkel

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1273 – Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Diebstahl in Geschäft

Innenstadt – Am Samstag (24.05.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Annastraße.

Zwei Tatverdächtige entwendeten hierbei gegen 16.00 Uhr Bargeld aus der Kasse, nachdem sie eine Mitarbeiterin unter einem Vorwand aus dem Geschäft gelockt hatten. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei die beiden Tatverdächtigen. Es handelt sich hierbei um zwei 47-jährige Männer.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Diebstahls gegen die beiden 47-jährigen Männer.