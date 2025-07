NÜRNBERG. (701) Das Fachkommissariat für Raub und Erpressung der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt in mehreren Fällen von fingierten Sextreffen, bei denen die vermeintlichen Freier von mehreren Männern ausgeraubt wurden. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.



Die mutmaßlich mindestens drei Täter verabredeten sich über ein Kleinanzeigenportal im Zeitraum von April bis Juni 2025 in mindestens drei Fällen mit Männern zu Sextreffen. Diese begaben sich in der Absicht, sich mit einer Frau zu treffen, an die vereinbarten Örtlichkeiten im Stadtgebiet Nürnberg. Die drei Männer lauerten hier ihren Opfern mit Sturmhauben maskiert auf und überfielen sie. Bei den Raubüberfällen kam zum Teil Pfefferspray zum Einsatz und es wurde mit einem Messer gedroht. Entwendet wurden insbesondere Bargeld sowie Handys. Die Geschädigten kamen in allen Fällen mit leichten Verletzungen davon.

Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts verschiedener Raubdelikte. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen ist es zwischenzeitlich gelungen, einen 19- und einen 20-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erging ein Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Mittäter dauern an.

Es ist nicht auszuschließen, dass es in der Vergangenheit zu weiteren Fällen durch die Tätergruppierung gekommen ist, von denen die Ermittlungsbehörden bislang keine Kenntnis haben. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet deshalb mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl