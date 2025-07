BURGKIRCHEN AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am Mittwochvormittag, den 9. Juli 2025, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jahnstraße in Burgkirchen an der Alz zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Mittwoch (9. Juli 2025), gegen 9.30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Altötting mit einem selbstfahrenden Radlader mit montiertem Anbaugerät den Parkplatz des Penny-Marktes. Beim Vorwärtsfahren übersah er offenbar eine 73-jährige Fußgängerin aus Burgkirchen und erfasste sie frontal.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierte Besatzung des Rettungsdienstes erlag die 73-Jährige noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften zur technischen Unterstützung und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

In Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfallanalytisches sowie technisches Gutachten zur Klärung des genauen Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Altötting.