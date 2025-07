1065. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller; eine Person verletzt – Untermenzing

Am Dienstag, 08.07.2025, gegen 07:00 Uhr, fuhr eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes auf der Auenbruggerstraße in Richtung Eversbuschstraße. An der Eversbuschstraße wollte sie nach links abbiegen, um dieser geradeaus in Richtung Karlsfeld zu folgen.

Zeitgleich fuhr eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem E-Bility Motorroller die Eversbuschstraße in Richtung Obermenzing.

Als die 49-Jährige abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen der 48-jährigen Motorrollerfahrerin und der 49-jährigen Pkw-Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die 48-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1066. Versuchter Raub in Geschäft – Unterhaching

Am Dienstag, 08.07.2025, gegen 14:00 Uhr, betraten zwei vollmaskierte unbekannte Personen über den Haupteingang ein Geschäft. Einer der beiden Personen hatte einen Baseballschläger dabei, die andere trug eine Sporttasche mit sich.

Zunächst begaben sich die beiden Personen zielstrebig zum Kassenbereich, drehten sich nach wenigen Metern jedoch wieder um und flüchteten aus dem Laden. Sie rannten in Richtung Albert-Schweitzer-Straße.

Ein Mitarbeiter setzte daraufhin über den Notruf die Polizei in Kenntnis. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Feststellungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die beiden Personen sich zur Begehung einer Straftat in das Geschäft begeben hatten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Vollmaskiert, schwarz gekleidet, mutmaßlich jugendlich, ca. 170 cm groß, führten eine Sporttasche und einen Baseballschläger mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Parkstraße, Albert-Schweitzer-Straße und Bussardstraße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1067. Körperverletzungsdelikt – Giesing

Am Dienstag, 08.07.2025, gegen 22:50 Uhr, kam es zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen und einem 44-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München.

Der 33-Jährige bedrohte den 44-Jährigen zunächst in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand. Im weiteren Verlauf verlegte sich die Auseinandersetzung nach draußen. Dort griff der 44-Jährige nach einem Stock und schlug mit diesem auf den 33-Jährigen ein. Anschließend verständigte der 44-Jährige den Notruf der Polizei.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 44-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Der 33-Jährige, der zunächst zu Fuß geflüchtet war, konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Die Hintergründe des Vorfalls, sowie die individuellen Tatbeteiligungen bedürfen weiterer Ermittlungen.

Sowohl der 33-Jährige, als auch der 44-Jährige wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung übernommen.

1068. Einbruch in eine Wohnung – Neuhausen

Am Dienstag, 08.07.2025, zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über ein defektes Tiefgaragentor in ein Mehrfamilienhaus in Neuhausen. Dort verschafften sie sich gewaltsam den Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten sie einen Tresor und flüchteten mit diesem über die Terrassentür unerkannt in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im oben genannten Zeitraum im Bereich der Willhelm-Düll-Straße, der Klugstraße und der Demollstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1069. Brand in einer Wohnung; zwei Personen verletzt – Unterschleißheim

Am Dienstag, 08.07.2025, gegen 17:55 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses informiert. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt.

Nach ersten Erkenntnissen überhitzte sich das Netzteil eines Ladekabels, das an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen war. Hierdurch geriet u.a. eine Matratze in Brand. Die Bewohner der Wohnung, eine 72-Jährige und ein 74-Jähriger, bemerkten den Brand und löschten diesen. Hierdurch zogen sich die beiden eine Rauchgasverletzung zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.