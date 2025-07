FÜRTH. (698) Am Dienstagnachmittag (08.07.2025) ereignete sich in Fürth ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Dreirad-Roller. Der Rollerfahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu.



Der 59-jährige Fahrer eines grauen VW Caddy war gegen 16:15 Uhr auf der Cadolzburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Breslauer Straße wollte er nach links in Richtung Graf-Stauffenberg-Brücke abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 36-Jährigen mit seinem Dreirad-Roller, der die Breslauer Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Rollerfahrer zu Boden stürzte.

Der 36-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen am Kopf und mehrere Knochenbrüche, weshalb er nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle umgehend in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung kam. Der Pkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf über 15.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei durch einen Gutachter unterstützt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 0911 973997-115 bei der Verkehrspolizei Fürth melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher